Nintendo Switch Pro arriva nel 2022, rumor

Secondo un nuovo rapporto online, il Nintendo Switch Pro, ancora da annunciare, uscirà l’anno prossimo. Il canale YouTube britannico SwitchUp ha recentemente riferito da affidabile, che il nuovo sistema sarà rivelato in una finestra di lancio mondiale nel 2022. La notizia arriva da un produttore di periferiche cinese che sta lavorando sui nuovi accessori compatibili con il nuovo sistema della futura console.

Poiché Nintendo Switch Pro deve ancora essere annunciato e siamo nella seconda metà dell’anno, una finestra di lancio del 2022 sembra estremamente probabile. Con i produttori di hardware che si trovano in difficoltà a tenere il passo con la domanda a causa dell’attuale carenza di semiconduttori e con il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild previsto per il prossimo anno, in realtà ha senso che Nintendo lanci la nuova console nel 2022. Secondo vari rumors, da molto tempo di Nintendo Switch Pro e tutte le informazioni sulla nuova console sono arrivate da diversi addetti ai lavori. Secondo una delle ultime indiscrezioni, la console supporterà anche la tecnologia NVIDIA DLSS, ma non al lancio a causa di alcuni problemi non meglio specificati. Secondo altre informazioni il clock della GPU che andrà in Switch Pro è quasi 1 GHz, mentre l’orologio dell’interruttore esistente sarà di 768MHz. Altri rumors riguardano la grafica e affermano che possa realizzare fino a 720p 120 frame in modalità portatile Nintendo Switch Pro.

Secondo alcuni leak, uscirà con un compromesso fissando 60 frame a 720p a causa del problema di manutenzione. È noto che le prestazioni in modalità stazionaria sono ottimizzate per l’attuale risoluzione di 1440p. Alcuni rumors, dicevano che sarebbe stata inclusa l’ultima tecnologia di Nvidia, ma a causa di vari problemi potrebbe essere applicata solo in modalità stazionaria o potrebbe uscire sigillata al momento del lancio. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci, per maggiori informazioni.