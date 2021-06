Pathfinder Wrath of Righteous in arrivo su console da quest’anno

Owlcat Games e Koch Media hanno nuovamente collaborato per la pubblicazione del gioco di ruolo isometrico Pathfinder: Wrath of the Righteous in versione fisica per PlayStation 4 e Xbox One, il titolo sarà parte della nuova label Prime Matter. Dopo l’uscita di Pathfinder: Kingmaker nel 2018, questo è il secondo gioco ambientato nell’universo di Pathfinder e racconta la storia di un mondo invaso da demoni e forze soprannaturali.

In Pathfinder Wrath of the Righteous, i giocatori impareranno a conoscere la città all’inizio del gioco mentre interagiranno con le persone che hanno assistito al suo assedio, affermando di essere responsabili della sconfitta 70 anni prima. La regina ordinerà quindi agli eroi di riconquistare la fortezza con ogni mezzo necessario. Il luogo di partenza dell’assalto sarà fortemente influenzato dalle scelte fatte dai giocatori e dai consigli che seguiranno. La fortezza, infatti, cambierà costantemente, a seconda del percorso che verrà seguito e delle decisioni che verranno prese durante l’avventura.

L’edizione PC sarà lanciata il 2 Settembre 2021 su Steam, GOG e Epic Games Store, le versioni console saranno disponibili nell’autunno 2021. La versione PC sarà anche sul cloud gaming service di Nvidia, gli utenti potranno quindi effettuare lo streaming del gioco su PC, Mac e Nvidia’s Shield TV.

Oleg Shpilchevskiy, Head of Owlcat Games, ha dichiarato: