Scars Above: ecco 9 minuti di gameplay del gioco

Il noto publisher Prime Matter e Mad Head Games hanno recentemente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato interamente a Scars Above, uno dei titoli presenti al Koch Media Primetime 2021, evento appartenente all’E3, il quale ha visto diversi annunci e dichiarazioni da parte degli sviluppatori. La clip video in questione mostra i giocatori alcune funzionalità lato gameplay della produzione.

La build che potete vedere nel video è tratta da una pre-alpha del titolo, di conseguenza, quando l’opera giungerà sugli scaffali dei negozi potrebbe presentarsi in forma molto differente rispetto a quella visibile in calce alla notizia. Intanto, ecco qualche informazione sul gioco:

Scars Above è uno sparatutto in terza persona impegnativo e coinvolgente, ispirato ai moderni giochi d’azione e avventura. Prende i capisaldi del genere, come la sensazione gratificante di superare la difficoltà, e li combina con una storia avvincente e intricata, un design del mondo meticoloso e sontuoso, e un ecosistema vivo e pulsante da esplorare e sopportare. Questo è un gioco pieno di misteri e scoperta. Qualcosa di strano è entrato nell’orbita terrestre; un oggetto alieno e inconoscibile, fatto di materia che sembra non obbedire alle leggi della fisica – il Metaedro.

Come parte di un gruppo di astronauti e scienziati riuniti in fretta e furia per esplorarlo, il tuo destino prende una svolta stridente quando ti risvegli in un altro mondo, stordito, solo su un pianeta alieno… ma determinato a rimanere vivo. La nostra protagonista, Kate, non è un soldato incallito o un’assassina con superpoteri, ma un individuo pieno di risorse, capace e volitivo con la volontà di sopportare qualsiasi difficoltà. Lei è, prima di tutto, una scienziata: qualcuno che usa la sua mente come un’arma e con quest’arma, Kate è determinata a sopravvivere. Rappresenta il meglio dell’umanità: la nostra capacità di superare la paura con la curiosità, il dolore con la determinazione e l’oscurità con la ragione.