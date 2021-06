Ender Lilies è disponibile da oggi su Xbox

Ender Lilies: Quietus of the Knights, il metroidvania dark fantasy pubblicato da Binary Haze Interactive, arriva oggi su Xbox Series X|S e Xbox One. Il gioco sarà poi reso disponibile su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità con PlayStation 4 durante il terzo trimestre del 2021. La versione 1.0 di Ender Lilies include cinque nuove aree, tutte illustrate a mano con estrema cura per i dettagli ed un totale di 8 location esplorabili. Ognuno dei nuovi livelli offrirà ai giocatori boss mai visti prima da sfidare e segreti misteriosi da scoprire.

In aggiunta, la colonna sonora del gioco è già disponibile per lo streaming su Spotify e Apple Music e per l’acquisto tramite i negozi di iTunes e Amazon Music. Composte da Mili, il gruppo dietro alle musiche per Ghost in the Shell e Goblin Slayer così come gli estremamente popolari rythm games Cytus e Deemo, le musiche di Ender Lilies contribuiscono enormemente all’atmosfera e alla malinconia tipica del gioco.

Svegliatasi in una chiesa, la giovane Lily scopre che i villaggi e la foresta che la circondano sono stati invasi dai non-morti. È qui che inizia il suo viaggio attraverso Finis, un misterioso regno in stile dark-fantasy giapponese, per mettere fine alla maledizione portata dalla necropioggia.

Le avventure di Lily ti porteranno a faccia a faccia con nemici di ogni tipo. Dovrai sconfiggere boss impegnativi, tra cui spaventosi mostri armati di mazze e sciamani in grado di scagliare potenti magie, per sbloccare visioni dal passato. Recluta gli spiriti dei tuoi nemici per creare una formidabile squadra di bodyguard e aiuta Lily a superare qualsiasi ostacolo così da scoprire la fonte della pioggia di morte che attanaglia Finis e liberare il mondo dalla sua maledizione.