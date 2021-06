Cyberpunk 2077: CD Projekt RED è soddisfatta dalle performance del titolo

Ed eccoci nuovamente a parlare di Cyberpunk 2077, l’ultima fatica targata CD Projekt RED, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Google Stadia e GeForce Now. Sebbene siano state pubblicate diverse patch, il team polacco sta ancora cercando di risolvere al più presto gli svariati bug e altre problematiche che affliggono la produzione polacca.

Però, secondo quanto dichiarato all’WSE Innovation Day, Adam Kiciński, CEO dell’azienda, ha rivelato che l’opera ha raggiunto delle perfomance più che accettabili. Di conseguenza, gli sviluppatori sono impegnati in questo momento a risolvere altre problematiche su Cyberpunk 2077. Ecco le dichiarazioni del CEO della compagnia polacca:

Abbiamo anche lavorato per migliorare la qualità generale, cosa di cui siamo anche abbastanza contenti. Naturalmente, abbiamo anche rimosso bug e glitch visivi e continueremo a farlo. Nel corso del tempo, introdurremo anche miglioramenti ai sistemi di gioco generali che i giocatori hanno evidenziato”. Lo sviluppatore sta anche lavorando agli aggiornamenti per supportare la Xbox Series X/S e la PS5 insieme ai DLC gratuiti (anche se non è stata fornita una roadmap aggiornata per gli stessi).



Insomma, vedremo cosa attenderà in futuro al titolo, dato che in tanti stanno ancora aspettando l’aggiornamento next-gen e gli altri contenuti in arrivo, i quali arricchiranno l’esperienza di gioco.