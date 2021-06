Knockout City: ecco la roadmap dei contenuti!

Oggi Electronic Arts e Velan Studios hanno condiviso un’anticipazione sulle novità di Knockout City, il titolo di successo ispirato al dodgeball, con una roadmap che descrive nel dettaglio gli elettrizzanti contenuti di cui i giocatori potranno usufruire da questo momento fino alla fine dell’anno.

A partire dal 27 luglio la stagione 2 di Knockout City sarà live con una nuova mappa, una nuova palla speciale, tre eventi inediti, nuovi contratti stagionali, cinque nuove playlist e l’introduzione di un nuovo bonus di accesso giornaliero: una ricompensa casuale che i giocatori riceveranno per ogni giorno che giocano. Maggiori dettagli sono in arrivo, ma per ora tutte le prossime novità sono disponibili nell’ultimo post sul blog di Velan.

Con più di cinque milioni di giocatori in due sole settimane, Electronic Arts e Velan Studios continueranno a portare il divertimento che i fan hanno imparato ad amare a Knockout City con una nuova stagione ogni nove settimane: la stagione 3 verrà dunque rivelata in autunno e la stagione 4 in inverno. L’impegno del team per le operazioni live del videogioco, insieme alla collaborazione della community dei giocatori, continuerà a fare evolvere il titolo targato Velan stagione dopo stagione con nuovi contenuti e sorprese: il tutto incluso nel prezzo iniziale di 19.99 € (non ci sarà nessun costo aggiuntivo per i contenuti della nuova stagione!).

Nel frattempo, i brawler potranno continuare a divertirsi con emozioni e azione grazie al recente evento a tempo limitato, Heatwave; i giocatori hanno una sola una settimana per incassare i biglietti risparmiati prima che l’evento finisca e gli oggetti spariscano per sempre.

Knockout City è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite la versione beta dell’app desktop EA e Origin, Steam ed Epic Games Store) oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X e S in modalità di retrocompatibilità, e per i membri di EA Play e Xbox Games Pass Ultimate.