Classifica italiana: FIFA 21 torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventiquattresima settimana di questo 2021, dal 14 giugno al 20 giugno. Dopo il debutto in testa la scorsa settimana, Ratchet & Clank Rift Apart scende di una posizione, con FIFA 21 (PS4) che torna in vetta. Podio completato da Mario + Rabbids Kingdom Battle, aiutato forse anche dall’annuncio all’E3 del nuovo capitolo, Sparks of Hope. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Dark Souls III, con Football Manager 21 ora sesto dopo due settimane consecutive al primo posto. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

3 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 CYBERPUNK 2077 PS4

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

10 MIITOPIA* SWITCH

PC

1 DARK SOULS III

2 TEKKEN 7

3 BATTLEFIELD V

4 DARK SOULS II: SCHOLAR OF THE FIRST SIN

5 FOOTBALL MANAGER 2021

6 CODE VEIN

7 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER

8 POWERWASH SIMULATOR

9 DRAGON BALL Z: KAKAROT

10 JUMP FORCE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail