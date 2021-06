Super Smash Bros.Ultimate: Kazuya arriva il 30 giugno

Durante il Nintendo Direct del 15 giugno era stato annunciato il nuovo personaggio in arrivo su Super Smash Bros.Ultimate, ovvero Kazuya Mishima. Oggi il director della serie, Masahiro Sakurai, fa sapere che il figlio di Heihachi arriverà dopodomani, 30 giugno.

Il 30 giugno, Kazuya Mishima della serie Tekken si unirà alla lotta in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch come parte del DLC Set sfidante 10, che include anche un nuovo scenario e una selezione di brani musicali tratti dalla serie Tekken. Nel video pubblicato poco fa da Nintendo, e che potete vedere in fondo alla news, Masahiro Sakurai, director della serie Super Smash Bros., ha illustrato in dettaglio le mosse del nuovo personaggio e il nuovo scenario Mishima Dojo.

Il Set sfidante 10 fa parte del Super Smash Bros.Ultimate: Fighters Pass Vol. 2, che include anche Min Min di ARMS, Steve e Alex di Minecraft, Sephiroth della serie FINAL FANTASY VII, Pyra/Mythra di Xenoblade Chronicles 2 e un personaggio non ancora annunciato che sarà reso disponibile nel corso di quest’anno. Il Set sfidante 10 è acquistabile anche separatamente.

Kazuya Mishima ha fatto il suo debutto più di 25 anni fa nel primo Tekken ed è uno dei personaggi più riconoscibili della serie. Questo veterano di mille battaglie si sposta ora dalle arene di Tekken, dove i giocatori lottano in uno spazio tridimensionale, agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate, con le loro altezze e distanze bidimensionali. Per combattere in queste nuove circostanze, in Super Smash Bros. Ultimate, Kazuya potrà contare su uno speciale set di mosse, diverso rispetto a quello che sfoggia in Tekken.

In Super Smash Bros. Ultimate, gli attacchi principali di Kazuya sono simili alle sue mosse di Tekken, ma per effettuare i salti a mezz’aria, gli attacchi Smash e le mosse speciali che contraddistinguono la serie Super Smash Bros. deve sfruttare il suo potere del diavolo. Nei giochi più recenti della serie Tekken, Kazuya può trasformarsi in un potente demone alato, e in Super Smash Bros. Ultimate i giocatori potranno notare come attiva il suo potere del diavolo per eseguire vari tipi di salti, attacchi Smash e mosse speciali.

Il nuovo scenario incluso nel Set sfidante 10, Mishima Dojo, è il dojo della famiglia Mishima, in particolare del padre di Kazuya, Heihachi. Le pareti e il soffitto del dojo possono essere distrutti con attacchi potenti. Quando questo accade, la situazione si fa più pericolosa. Dato che non sono presenti piattaforme fluttuanti, gli scontri si svolgeranno perlopiù a terra, contrariamente a quanto avviene in tanti altri scenari di Super Smash Bros. Ultimate. Sarà quindi necessario sviluppare delle nuove strategie.

Scaricando il Set sfidante 10, i giocatori avranno accesso anche a 39 brani musicali tratti da tutta la serie Tekken, dai primi capitoli a quelli più recenti. Inoltre, in concomitanza con Kazuya Mishima saranno pubblicati anche nuovi elementi aggiuntivi a pagamento per Guerrieri Mii, ispirati a Shantae, Lloyd Irving, Dante e Sangue di Drago.

Mr. Sakurai ha anche annunciato che è in arrivo un nuovo amiibo di Super Smash Bros. Ultimate. Min Min, la noodle girl da combattimento di ARMS, sarà disponibile per l’acquisto presso rivenditori selezionati nel 2022.