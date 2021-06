Demon Slayer The Hinokami Chronicles: i nuovi filmati mostrano l’adventure mode, Shinobu e Kyojuro

SEGA ha pubblicato oggi alcuni nuovi filmati relativi a Demon Slayer The Hinokami Chronicles, action-adventure tratto dal celebre manga/anime e in sviluppo da parte di CyberConnect2. Il primo dà un corposo primo sguardo all’adventure mode, mentre gli altri due fanno da introduzione ad alcuni personaggi: Shinobu Kocho e Kyojuro Rengoku.

Il filmato dell’adventure mode è completamente in inglese, mentre quelli relativi ai personaggi hanno le voci in giapponese, ma i sottotitoli in inglese.

Vi lasciamo ai video qui sotto, ricordandovi che Demon Slayer The Hinokami Chronicles sarà disponibile dal 15 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC, via Steam.