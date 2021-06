Nier Reincarnation: arriverà in occidente il 28 luglio

Oggi Square Enix ha rilasciato un comunicato che annuncia la data di uscita in occidente del titolo per dispositivi mobile NieR Reincarnation.

Il gioco sarà disponibile Nord America e in Europa il 28 luglio per iOS e Android. Le pre-registrazioni, partite a maggio, sono ancora disponibili tramite AppStore e Google Play, e ne sono state già raggiunte più di 400.000. Per l’occasione è stato pubblicato anche l’opening cinematografica “So Begins the Journey of Reincarnation”, che potete vedere qui sotto.