PlayStation Showcase: l’annuncio entro la fine della settimana?

Il PlayStation Showcase 2021 (o PlayStation Experience, non sappiamo ancora come si chiamerà l’evento) potrebbe essere annunciato entro la fine di questa settimana con durata pari a 80/90 minuti. A sostenerlo è l’insider “Mr.Deezy “, noto per aver anticipato gli annunci degli ultimi giochi arrivati all’interno del servizio PlayStation Plus, ossia Final Fantasy 7 Remake e Horizon Zero Dawn. Ecco il suo messaggio condiviso tramite Twitter.

“Sono sicuro al 98.3% su questo, un PlayStation Showcase si terrà tra il 6 e il 12 luglio, la mia fonte non confermerebbe la data esatta ma ha detto che sentiremo parlare di questo evento questo giovedì/venerdì. Questa stessa fonte è la persona da cui ho appreso che FF7R è arrivato su PS+ a marzo e HZD è diventato gratuito ad aprile!”

Anche questa vetrina è lunga circa 80-90 minuti. Si concentrerà molto sulla seconda metà della line-up esclusiva PS 2021. Con un assaggio della line up del 2022.

Di recente gli ultimi rumor emersi hanno parlato di 8 luglio 2021 come data in cui dovrebbe tenersi l’evento di Sony Interactive Entertainment, dove verranno presentati i titoli in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 tra la seconda metà del 2021 e i primi mesi del 2022.