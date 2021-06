Xbox Cloud Gaming disponibile da oggi su PC e iOS

Che Microsoft stia investendo fortissimo sullo sviluppo dell’Xbox Cloud Gaming non è più un segreto ormai, e oggi l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti nella direzione desiderata, quando Catherine Gluckstein, vice presidente e capo della produzione del Cloud Gaming di Xbox, ha annunciato, attraverso un post sul blog ufficiale, che dopo tanti annunci e prove, il servizio è disponibile, a partire da oggi, per tutti gli utenti di Xbox Game Pass Ultimate su ogni PC Windows 10 e su qualsiasi dispositivo mobile Apple in 22 paesi in tutto il mondo.

Insomma, stando alle parole della stessa Gluckstein:

“Con miliardi di PC Windows 10, dispositivi iOS e telefoni Android attivi in tutto il mondo, vogliamo che abbiate nuove opportunità di giocare i titoli migliori ovunque e in qualunque momento vogliate. Per metterla sul semplice: stiamo portando l’esperienza Xbox direttamente sul device che usate di più”



E le buone notizie non finiscono qui: pare infatti che l’esperienda dell’Xbox Cloud Gaming passi sugli hardware Xbox Series X, i più potenti in circolazione. Microsoft ha infatti aggiornato i suoi datacenter in giro per il mondo, contribuendo così ad accorciare i tempi di caricamento, migliorare il frame rate per portare la next-gen del gaming direttamente sul cloud. Per garantire la minor latenza possibile e la qualità dell’esperienza di gioco, lo streaming viaggerà a 1080p e 60fps. Ma si tratta di specifiche che, assicura Gluckstein, miglioreranno nel corso del tempo.

L’Xbox Cloud Gaming garantirà un’esperienza di gioco senza soluzione di continutà, poiché ogni volta che si accederà a un titolo da un qualsiasi device, quello girerà su un hardware Xbox Series X in uno dei datacenter Microsoft, il che garantisce il più completo cross-save, permettendo agli utenti di giocare in qualunque luogo, in qualunque momento, da qualunque device essi scelgano, senza perdere uno solo dei progressi fatti.

Insieme al numero dei device con i quali sarà possibile accedere al servizio di cloud gaming di casa Microsoft, cresce anche quello dei controller compatibili: oltre ai comandi personalizzati touch infatti, si potrà giocare a ogni titolo della libreria con un controller wireless Xbox compatibile, oppure con un altro dei controller supportati.

Insomma, un notevole traguardo raggiunto dalla casa di Redmond nell’ambito del gaming: