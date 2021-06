Legend of Mana: Square Enix annuncia l’anime

Tra i tanti successi RPG della gloriosa storia di Square Enix, Legend of Mana è una di quelle serie che rischiava di passare troppo sottotraccia. Anche se recentemente tornato alla ribalta grazie alla rimasterizzazione uscita la scorso 24 giugno (qui la nostra recensione), il titolo non ha infatti lo stesso appeal di un Final Fantasy, un Dragon Quest o un Kingdom Hearts.

Tuttavia il publisher nipponico non è affatto intenzionato a sprecare tutto il fascino fiabesco di questo titolo, ed ha annunciato che Legend of Mana è pronto a diventare un anime! La notizia arriva direttamente da un comunicato stampa di Square Enix, dove la compagnia ha svelato il titolo ufficiale dell’adattamento animato e un visual di come dovrebbe apparire la serie (che potete apprezzare in calce all’articolo):

“I fan potranno aspettarsi l’arrivo di Legend of Mana La Lacrima di Cristallo, una serie anime che seguirà la storia del titolo recentemente uscito. Questa nuova serie d’animazione verrà prodotta da Warner Bros. Japan, in collaborazione con Graphinica e Yokohama Animation Lab, gli stessi che hanno animato il video cinematico d’introduzione del gioco. L’anime verrà distribuito a livello globale.”



Uscito per la prima volta nell’ormai lontano 1995, Legend of Mana è una saga RPG portata al successo dal suo primo titolo per PlayStation, Trials of Mana. Nel corso degli anni Square Enix ha continuato a pubblicare nuove iterazioni della serie, compresi dei titoli per dispositivi mobili, che hanno incontrato un’accoglienza mista e hanno avuto un successo variabile. Più di recente il titolo ha avuto un remake nel 2018, al quale è seguito un altro remake in 3D, quello uscito da pochissimo.

In ogni caso si tratterà della prima incursione sul piccolo schermo per l’opera di casa Square Enix, pronta a incantare gli appassionati di anime con le sue atmosfere fiabesche. Un titolo imperdibile per gli amanti della saga, anche se per il momento non è stata ancora rivelata una data d’uscita ufficiale.