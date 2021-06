L’attacco dei giganti: fan preoccupati dalle condizioni del regista

L’attacco dei giganti è stato di nuovo protagonista, durante l’evento celebrativo per il decimo anniversario dello studio d’animazione MAPPA, di un panel completamente dedicato durante il quale sono arrivate alcune novità sulla seconda parte della quarta stagione, l’atto conclusivo dell’opera tratta dal manga di Hajime Isayama che metterà fine alla vicenda di Eren Jaeger e del Corpo di Ricerca e alla loro strenua lotta contro Marley.

Al panel hanno partecipato alcuni interpreti importanti dell’anime, come il doppiatore di Eren, Yuki Kaji, quella di Armin, Marina Inoue, e quella di Gabi, Ayane Sakura, ma soprattutto è intervenuto all’evento il regista della quarta stagione, Yuichiro Hayashi, scatenando però la preoccupazione dei fan dell’opera.

L’uomo infatti è apparso visibilmente stressato, con gli occhi gonfi e letargici e due terribili occhiaie che non hanno potuto far altro che attrarre l’attenzione del fandom de L’attacco dei giganti, che ha iniziato a chiedersi quante notti insonni abbia trascorso Hayashi da quando ha iniziato a lavorare all’opera.

Il regista appare davvero esausto nelle immagini tratte dal panel, tanto che i fan si sono augurati che riesca a farsi qualche ora di sonno in più, per evitare ripercussioni sulla sua salute. Una preoccupazione più che legittima, dati i report delle condizioni inumane a cui molti lavoratori dell’industria degli anime sono costretti a sottostare. Non è mancato chi si è augurato che Hayashi e tutto il team che si occupa della quarta stagione de L’attacco dei giganti possano prendersi un po’ di meritato riposo, anche se questo dovesse significare un rinvio nell’uscita della seconda parte della stagione, attualmente previsto per la finestra invernale del 2022.

Se il carico di lavoro diventasse insostenibile infatti, la salute dei dipendenti di MAPPA potrebbe davvero essere a rischio. A lenire parzialmente le preoccupazioni dei fan c’è comunque la notizia che MAPPA stia assumendo nuovi animatori, ampliando così i suoi numeri, ma dati i tanti progetti in cui lo studio è impegnato (oltre alla quarta stagione dell’opera di Isayama c’è anche l’anime di Chainsaw Man e il primo film di Jujutsu Kaisen), non è certo che le nuove leve siano state assunte per andare a dare manforte ad Hayashi e ai suoi.