Forza Horizon 4 riceverà gli ultimi contenuti con l’update 37

Forza Horizon 5, a lungo anticipato e protagonista di rumor di varia natura, è stato finalmente e realmente svelato durante l’3 2021 e questo, comunque, lo si poteva immaginare. Una data d’uscita così vicina non era però del tutto attesa e quindi ora la gente si chiede: cosa ne sarà del precedente capitolo?

Arriva un aggiornamento proprio tramite il Forza Monthly di Playground Games, episodio nel quale hanno discusso proprio di questo punto fondamentale: lo stop ai contenuti della precedente iterazione, il quale si fermerà all’update 37. Attenzione, ciò non vuol dire che non verrà più aggiornato. Significa che non riceverà più contenuti.

Con il rilascio di Forza Horizon 5, che è la nostra priorità nei prossimi mesi, abbiamo apportato alcune modifiche agli aggiornamenti mensili della serie di Forza Horizon 4. Quindi, a partire dall’aggiornamento della serie 38, i giocatori che conoscono bene il gioco inizieranno a vedere il ritorno dei contenuti dalla serie 7 alla 32. Pensate a un po’ ad un mixtape, con il ritorno di alcuni dei tuoi contenuti preferiti in combinazione con nuove funzionalità aggiunte di recente.



Vi lasciamo all’episodio del Forza Monthly, ricordandovi che Forza Horizon 5 vedrà la luce il 9 novembre 2021 per PC e Xbox Series X|S.