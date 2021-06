Call of Duty Warzone: versioni Xbox Series X|S e PS5 ricevono un nuovo texture pack

In queste ore, Activision e Raven hanno offerto un nuovo texture pack per Call of Duty Warzone che permette al titolo free-to-play di girare a 1440p per Xbox One X, Series X|S, PS4 e PS5.

Attualmente è disponibile al download sia su PC che su console e, secondo lo sviluppatore, ha permesso la giocabilità al 1440p: proprio per questo motivo non sarà possibile scaricarlo per Xbox One e PS4, console che raggiugono un output massimo di 1080p.

Il pacchetto texture pesa circa 7 GB su console e segna il quinto pacchetto texture rilasciato per Call of Duty Warzone da quando il gioco è stato lanciato a marzo 2020. Vi ricordiamo che recentemente è stata lanciata la Stagione 4, attesa da moltissimi giocatori.