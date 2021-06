Spike Chunsoft apre un nuovo e misterioso sito web

Nelle ultime ore, Spike Chunsoft (software house dietro Crystar, Shiren the Wanderer e altro ancora) ha aperto un nuovo e misterioso sito web. La curiosità del tutto è che tale sito chiede agli utenti di risolvere un puzzle e digitare, infine, una password.

Il link ti porta in uno strano spazio, pieno di quello che sembrano occhi galleggianti. Cliccando su uno rivela che la lente dell’occhio è in realtà uno schermo televisivo che visualizza un indizio criptico. Forse il codice nascosto in ogni indizio porterà alla password… Chi ha creato questo puzzle e, ancora più importante, si può risolvere?

Condividi i tuoi risultati con altri cracker di codice utilizzando l’hashtag di Twitter # NineEyesTV.

Questo qui sopra è il testo all’interno della pagina web. Tuttavia, mentre la community impazza per trovare una soluzione all’indovinello, il codice sorgente del sito web ha rivelato questo link, suggerendo l’idea che questo possa esser parte di un annuncio del seguito di AI The Somnium Files, chiamato AI Nirvana. Rimanete con Games Village per saperne di più sulla questione di Spike Chunsoft.