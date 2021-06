Dynasty Warriors 9 Empires: pubblicato il trailer di debutto

L’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Dynasty Warriors 9 Empires, oltre ad aver annunciato le edizioni del gioco e il bonus di acquisto anticipato per il Giappone. Dynasty Warriors 9 Empires sarà disponibile in Giappone, nelle edizioni Standard, al costo di 7.480 yen (56,74 €). Le versioni per Xbox Series, Xbox One e Steam saranno disponibili solo in formato digitale. Sarà disponibile anche una versione che celebra il ventesimo anniversario del titolo, al costo di 16.280 yen (123,49 €). In quest’edizione sono compresi:

Una copia del gioco.

Art book del ventesimo anniversario con tutti i 94 personaggi.

Set di schede personaggio per tutti i 94 personaggi (supporto incluso).

CD della colonna sonora originale (due dischi).

I primi acquisti includono anche il Set Zhao Yun, che può essere utilizzato in modalità Editor per equipaggiare l’armatura di Zhao Yun. Questa versione è disponibile solo per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Di seguito una panoramica del titolo:

Una esperienza dei tre regni rappresentata con immagini di alta qualità.



Caratteristiche Principali

Battaglie d’assedio

Combatti per il castello in un evoluto Battles Siege in cui l’area che circonda il castello è il campo di battaglia. Cattura le porte del castello con vari mezzi tra cui distruzione, annientamento e infiltrazione e combatti con l’obiettivo finale di controllare il castello.

Diplomazia

I giocatori possono sperimentare vari stili di vita, tra cui sovrano, shogun, privato, non governativo e altro ancora. Interagire con vari ufficiali e costruire relazioni porterà a un rafforzamento della nazione.

Modifica funzione

Mescola e abbina le tue parti preferite per creare una modifica ufficiale originale tutta tua. Attraverso vari eventi che si svolgono con gli ufficiali di Dynasty Warriors, la tua personale esperienza dei tre regni si svolgerà in modo ancora più drammatico.

Dynasty Warriors 9 Empires uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam nel 2021 in tutto il mondo.