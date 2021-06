Super Smash Bros. Ultimate: il Fighter Pass 3 non ci sarà

Super Smash Bros. Ultimate ha visto ultimamente l’introduzione di un personaggio particolarmente amato. Stiamo parlando di uno dei protagonisti assoluti della Tekken Saga, ovvero Kazuya Mishima, figlio di Heihachi, annunciato durante lo scorso 15 giugno in occasione del Nintendo Direct 2021.

Il DLC che avrà per oggetto il lottatore arriverà a breve, più precisamente il 30 giugno. Per festeggiare il ricongiungimento del personaggio di Bandai Namco agli altri di casa Nintendo, Masahiro Sakurai (ovvero il direttore dei lavori di sviluppo del titolo) ha tenuto un video di presentazione circa il contenuto aggiuntivo.

Al termine del video di approfondimento, purtroppo, Sakurai ha tenuto a precisare che è ancora in arrivo un altro DLC che prevedrà l’inserimento dell’ultimo combattente in Super Smash Bros. Ultimate e, inoltre, non sarà lanciato nessun Fighter Pass 3. Le parole del director, a tal proposito sono state:

Fino ad ora abbiamo creato ogni possibile lottatore e stage di combattimento. Mettere insieme tutti questi giochi, sia vecchi che recenti, e infilarli in un unico prodotto ha significato moltissimo per me. A pensarci bene sono passati quasi 10 anni da quando abbiamo cominciato i lavori di sviluppo per Super Smash Bros. per WiiU e Nintendo 3DS. Ho lavorato alla serie per molto tempo. Si potrebbe anche considerare il progetto più importante della mia carriera e della mia vita. Ma alla fine dei conti, il personaggio che uscirà successivamente a Kazuya, sarà l’ultimo. Non ce ne saranno più dopo quello.

Per la realizzazione di quest’ultimo personaggio, il team che si occupa dello sviluppo dell’opera si è affidato al lavoro in via telematica a causa del dilagamento della pandemia da COVID-19 che sta affliggendo nuovamente il Giappone.