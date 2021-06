Genshin Impact: Conversione Artefatti e canna da Pesca trapelati, rumor

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. Non bisogna dimenticare tutti gli eventi in-game organizzati da miHoYo, tra cui l’ultimo Legend of The Vagabond Sword. Tuttavia, tutti gli occhi restano puntati sul prossimo aggiornamento, che arriverà a luglio. Questo aggiornamento aggiungerà la regione di Inazuma al gioco e aggiungerà nuovi personaggi. Dato che la beta è attualmente in corso, abbiamo visto molte perdite, che ci descrivono in dettaglio come sarà il prossimo aggiornamento.

L’ultima fuga di notizie è abbastanza diversa da quelle che abbiamo avuto finora, in quanto non si concentra sui nuovi personaggi, ma su una caratteristica interessante che dovrebbe arrivare nel prossimo aggiornamento. In questo video, possiamo vedere l’imminente funzione di Conversione degli Artefatti (Artifact Conversion), insieme alla regione di Inazuma. Questa funzione sarà nota come Offerta Mistica ( Mystic Offering), e, secondo le indiscrezioni, consentirà ai giocatori di cambiare i loro artefatti a 5 stelle esistenti con quelli nuovi. Questi artefatti possono provenire dai quattro set, Gladiator’s Finale, Wanderer’s Troupe, Bloodstained Chivalry e Noblesse Oblige.

Inoltre, un altro leak ci fornisce informazioni su un altro aspetto interessante in arrivo con l’aggiornamento 1.7. La notizia è stata pubblicata da Wangsheng Funeral Parlor Discord. Di seguito il comunicato:

Secondo le fonti, la versione 1.7 introdurrà una canna da pesca, che puoi usare per andare a pescare, in particolare nelle aree di acqua contaminata di Inazuma, che permettono di ottenere artefatti e materiali. È molto probabile che miHoYo renda il gioco più realistico, come sedersi e dormire, aggiungendo slancio ai glider.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.