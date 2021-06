The Binding of Isaac: l’espansione del gioco da tavolo raccoglie 5 milioni di dollari

The Binding of Isaac è un titolo molto popolare e particolarmente discusso nel corso degli anni. Sarà per le meccaniche di gioco che escono dagli schemi o per il livello di difficoltà (legata indissolubilmente al genere a cui appartiene) con cui il giocatore si confronta. Il titolo, uscito nel 2011 su PC, è stato sviluppato da Edmund McMillen, il quale ha saputo coinvolgere milioni di giocatori nel decennio passato.

Il successo derivato dall’enorme quantità di giocatori presi da The Binding of Isaac è riuscito a far progettare a McMillen un gioco da tavolo ispirato al celeberrimo rougelike, basato su un gioco con delle carte chiamato The Binding of Isaac: Four Souls. Lo sviluppo del prodotto è stato avviato nel 2018 grazie ad una campagna Kickstarter gestita dallo stesso sviluppatore del videogioco omonimo.

Nel giro di un anno riuscì a racimolare una cifra pari ad un milione di dollari, ovvero molto più di quanto necessitasse per produrre il prodotto. Recentemente, però, McMillen ha deciso di avviare una seconda campagna di raccolta fondi, in modo da poter ampliare Four Souls con una nuovissima espansione. La campagna di crowdfunding ha raccolto circa 5.3 milioni di dollari e verrà definitivamente chiusa il 2 luglio 2021.

Il gioco di carte si ispira al popolare Magic, in cui i personaggi che vengono impersonati (chiaramente presenti anche nel videogioco) dai giocatori devono affrontare dei mostri e catturare le loro anime. Il fattore competitività tra giocatori è molto accentuato, in quanto ognuno di loro può studiare una strategia atta a rovinare quella degli avversari.

Attualmente, The Binding of Isaac: Four Souls prevede 248 carte da gioco unitamente ad un altro pacchetto minore che illustra le meccaniche del gioco originale per un prezzo totale pari a 60 dollari circa. L’espansione protagonista della campagna di crowdfunding è prevista per un lancio nel 2022.