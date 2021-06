Nintendo include il produttore di Cattivissimo Me nel Consiglio d’Amministrazione

É notizia recente quella secondo cui Chris Meledandri sarebbe entrato a tutti gli effetti a far parte del consiglio di amministrazione di Nintendo. Meledandri è CEO di Illumination Entertainment (fondata nel 2007) e produttore esecutivo del film Cattivissimo Me (USA, 2010) e sarebbe stato nominato per la ricoprire la carica, in via ufficiosa, già a maggio 2021.

La nomina ufficiale, però, è arrivata nella giornata di oggi durante l’ottantunesima riunione generale degli azionisti di Nintendo. Chris Meledandri è associabile ai produzioni cinematografiche quali Cattivissimo Me e ai film del franchise legato ai Minions e rappresenta la prima personalità occidentale ad entrare ufficialmente come regista nel board di Nintendo.

Attualmente, egli starebbe lavorando, insieme a Shigeru Miyamoto al film d’animazione con Super Mario protagonista, il quale sarebbe in programma per una release nel 2022. A questo proposito ha fatto notizia anche la dichiarazione del CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, il quale ha affermato di nutrire il desiderio di produrre film d’animazione inerenti agli altri franchise della Grande N ma, per fare ciò, necessiterebbe di scovare il partner adatto, il quale dev’essere in grado di svolgere il proprio lavoro in modo magistrale ma anche capire alla perfezione l’essenza del parco titoli videoludici di Nintendo.

Il consiglio, durante l’attuazione della nomina a Chris Meledandri si è così espressa:

Vorremmo nominarlo come nuovo Direttore Esterno con l’aspettativa che supervisionerà adeguatamente la gestione della nostra azienda con uno sguardo oggettivo, fornendo preziosi consigli alla nostra organizzazione, basati sulla sua grande esperienza e intuizioni maturate grazie al suo lavoro come leader nell’ambito dell’intrattenimento. Riteniamo che l’aggiunta del signor Meledandri contribuirà a garantire il nostro già presente equilibrio di diversità, prospettiva globale, conoscenza ed esperienza, migliorando ulteriormente l’efficacia del nostro Consiglio d’Amministrazione.

Come membro in qualità di Direttore Esterno, i compiti di Meledandri verteranno sul controllo, supervisione e arricchimento del sistema di gestione di Nintendo attraverso un’ampia conoscenza della loro storia cultura aziendale.