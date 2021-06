WitcherCon: confermato il programma completo di entrambi i giorni

Di recente è stato svelato il programma completo dell‘evento inaugurale del WitcherCon. Puoi trovare maggiori dettagli sul sito ufficiale dello spettacolo, che include una sinossi per ogni pannello o evento sul calendario. Tra il successo dei giochi e la prima stagione dell’adattamento di Netflix, il franchise di The Witcher sta rapidamente diventando una pietra angolare della cultura nerd. Forse non è una sorpresa, quindi, che gli editori CD Projekt Red e Netflix si siano uniti per produrre WitcherCon, un evento virtuale celebrativo che è destinato a diventare una vetrina annuale di Witcher.

Per coloro che sperano in notizie su The Witcher 4, CD Projekt Red ha già confermato che non ci saranno grandi annunci di nuovi giochi al WitcherCon. Invece, il programma consiste principalmente di panel con attori e sviluppatori che alzano il sipario sullo sviluppo dei giochi.

Il WitcherCon, che si terrà il 9 e il 10 luglio 2021, è un evento epico per i vecchi e nuovi fan di Witcher, combinando il mondo dei videogiochi di The Witcher e delle serie TV. L’evento sarà teatro di:

Panel interattivi che metteranno in risalto le persone che hanno lavorato a The Witcher sia sotto forma di videogioco sia sulla serie TV.

Novità, annunci e inediti dietro le quinte sul franchise di The Witcher.

Dietro le quinte con un focus sulla creatività e produzione dei giochi di CD PROJEKT RED, tra cui il gioco mobile The Witcher: Monster Slayer, fumetti e merchandise, la serie live action di Netflix , oltre al film animato Nightmare of the Wolf.

Esplorazione del lore, leggende, mostri e origini del Continente.

Disponibile sia su Twitch e YouTube, WitcherCon andrà in onda il 9 luglio alle 19:00 CEST( le 18:00 ora italiana). I fan potranno guardare il WitcherCon in due dirette diverse, ognuna delle quali contenente contenuto inedito. La seconda diretta, che andrà in onda su Twitch e YouTube, inizierà il 10 luglio ore 03:00 CEST (le 02:00 ora italiana).