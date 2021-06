Good Loot presenta i nuovi set di puzzles ispirati ai videogiochi

Good Loot è orgogliosa di presentare una collezione di puzzle di alta qualità mappati sulle grafiche uniche. I prodotti sono pensati per essere fatti da soli, con amici, o in famiglia. I puzzle trasporteranno gli appassionati dei videogiochi e della cultura pop nei loro preferiti mondi. Attraverso Amazon è possibile comprare uno dei 24 puzzle con le grafiche originale dai migliori videogiochi. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale. Di seguito alcuni dei videogiochi disponibili:

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

Assassin’s Creed Valhalla

Dying Light

Fallout 4

The Elder Scrolls

Watch Dogs Legion

Resident Evil

Doom: Eternal

Dishonored 2

Dragon Ball

In ogni set troverai un puzzle di altissima qualità, prodotto da un produttore fidato, da 500, (34×48 cm) 1000 (68×48 cm) o 1500 (85×58 cm) pezzi. Sarà incluso un poster stampato dell’immagine del puzzle nelle stesse dimensioni (1:1) del puzzle assemblato. Il set contiene anche una borsa di cotone con il logo del gioco per conservare il puzzle. Infine sarà inclusa una scatola di alta qualità con una sovraccoperta accattivante progettate per i giocatori. Nella collezione sono disponibili 24 sets. Le Caratteristiche dei puzzle sono le seguenti:

Grafiche uniche dagli sviluppatori del gioco

Esecuzione di alta qualità sulla base delle ultime tecnologie di stampa

Elementi che si incastrano perfettamente

Colori saturi e impressanti

Resistenti alla flessione

Raffinato con un effect di tela che riduce il riflesso

Numero di elementi: 500, 1000 o 1500 pezzi

Good Loot è un crossover tra due mondi, uno è il mondo dei famosi marchi della cultura pop e dei videogiochi, l’altro è il mondo reale, dove ogni fan ora può esprimere la sua passione con i vestiti ed i gadget, anche far uscire il suo geek interiore. L’offerta di Good Loot consiste di marchi degli popolari giochi elettronici come Fallout, Assassin’s Creed, Uncharted e PlayStation, così come gli epici ed iconici mondi di fantasia e SF tipo Warhammer.