Sifu si mostra in un frammento di gameplay

Sifu è un interessantissimo titolo picchiaduro e action in terza persona sviluppato da SloClap. Il gioco ci metterà nei panni di un giovane studente di Kung-Fu che dovrà affrontare un percorso pregno di pericoli e brutti ceffi per cercare vendetta. Abbiamo già ricevuto un assaggio del titolo durante l’IGN Expo 2021, in cui abbiamo assistito a qualche scena di gameplay, in cui il protagonista si cimentava in una rissa all’interno di quello che sembrava un night club.

Ad oggi, siamo in possesso di un ulteriore frammento di gameplay. Questo, sebbene risulta essere brevissimo e anche privo di audio, fornisce delle informazioni molto più che rilevanti. Dal breve filmato postato su Twitter dalla pagina ufficiale di Sifu, si capisce che sarà disponibile la scelta del genere di appartenenza del protagonista (nel post, infatti, si nota di come la combattente all’interno degli uffici è una donna).

Sebbene sia stato mostrato poco di Sifu, il titolo sembra sempre più convincente e presenterà un combat-system molto frenetico e incisivo. Inoltre, la caratteristica più rilevante di cui siamo tutt’ora a conoscenza riguarda la possibilità di assistere alla crescita del personaggio (e non intesa come sviluppo del protagonista). Per crescita viene inteso il graduale invecchiamento: dall’essere appena uno studente di Kung-Fu a divenire un anziano esperto di tale arte marziale.

Sifu è previsto per un’uscita entro la fine del 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, sebbene una data precisa non sia ancora stata comunicata. Per quanto riguardo il lancio su PC, il titolo sarà esclusiva di Epic Games Store.