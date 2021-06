Housemarque entra a far parte della famiglia PlayStation

É recentissima la notizia secondo cui la casa nipponica Sony ha acquisito i diritto di Housemarque, azienda di sviluppo dell’esclusiva per PlayStation 5 Returnal (di cui è disponibile una recensione qui). L’annuncio arriva tramite differenti fonti su Twitter e sul PlayStation Blog, in cui viene festeggiata la nuova acquisizione e viene dato il benvenuto alla nuova arrivata.

Nello specifico, Hermen Hulst, CEO dei PlayStation Studios ha affermato di essere entusiasta di accogliere un nuovo membro nella squadra, in quanto fan dei lavori di Housemarque dai primi giorni di vita della software house, sin dal lancio di Super Stardust HD (2007). Inoltre, la recente uscita di Returnal su PlayStation 5 ha dato prova a Sony di possedere una visione incredibile, in grado di creare giochi memorabili. in definitiva, Housemarque rappresenta un’aggiunta che migliorerà la forza creativa di Sony senza alcun dubbio, secondo Hulst.

Non sono tardate le parole di Ilari Kuittinen, cofondatrice e direttrice di Housemarque:

Oggi è un grande giorno per Housemarque. Sono passati circa 26 anni dalla sua fondazione e la nostra forte partnership con Sony è iniziata grazie a Super Stardust HD per PlayStation 3 e da allora abbiamo realizzato giochi ispirati agli arcade per tutte le piattaforme. Con Returnal per PlayStation 5, il nostro titolo più recente, abbiamo consolidato la nostra voce e il nostro marchio nel settore offrendo ai giocatori un’esperienza di qualità.

Kuittinen ha poi continuato:

Siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia PlayStation! Ciò ci offrirà una solida opportunità per continuare a concentrarci sui giochi con un approccio incentrato sul gameplay, sperimentando nuovi espedienti narrativi, spingendoci ai confini di questa forma d’arte moderna. A livello locale significa che espanderemo la nostra sede di Helsinki in un centro industriale garantendo efficienza per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi titoli.

Anche su Twitter sono stati pubblicati cinguettii di felicitazioni e di benvenuto alla nuova arrivata finlandese.