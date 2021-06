Dying Light: in arrivo evento per celebrare il 4 luglio

Dying Light si prepara a celebrare il giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il 4 lugio, con un evento a tema: a partire dalle dalle 19:00 del primo luglio, e fino all’11 luglio, l’evento che celebra l’Indipendenza Americana offre ai giocatori l’opportunità di scatenarsi con i fuochi d’artificio per uccidere gli infetti, ottenendo per l’occasione anche 3 Mod King e una Gold Melee Weapon casuale. I giocatori potranno ritirare dal Quartiermastro fino a cinque fuochi d’artificio al giorno.

Inoltre, dal 24 giugno all’8 luglio Dying Light è in sconto durante gli Steam Summer Sale. La Standard Edition è disponibile con lo sconto del 66%, la Enhanced Edition fino al 70%, mentre la Platinum Edition, di recente pubblicazione, è acquistabile con uno sconto epico del 75% (il Savvy Gamer Bundle non è incluso).

Techland ha recentemente rilasciato un nuovo pacchetto di skin per Dying Light – Il Savvy Gamer Bundle: un pacchetto di skin a tema gamer, parallelamente a un nuovo, evento per il 4 luglio.

Grazie al Savvy Gamer Bundle i giocatori potranno indossare un completo RGB-LED bruciando l’asfalto nella skin 1337 per buggy. Il pacchetto è già acquistabile su PC e arriva proprio oggi 29 giugno anche su console, al prezzo di 2.99 euro.

Creato nelle profondità di Harran presso la dimora di un pro-gamer, questo pacchetto include elementi di gioco improvvisati unici, letali e vibranti, per sconfiggere orde di pericolosissimi infetti. Dopotutto, nessuno è più preparato di un gamer per un’apocalisse zombie!

La lista completa delle nuove skin disponibili nel pacchetto è la seguente:

Ascia-Pad RGB – un’ascia a una mano che arreca danno da folgorazione se metti a segno colpi consecutivi.

Maglio Next-Gen – un epico martello a due mani che arreca danno da folgorazione negli attacchi caricati.

Arco – “Meta Arco LED”

Completo per Giocatore – “Completo 1337 G4m3R”

Skin Buggy – “4wheelz”

Sempre per quanto riguarda la saga di Techland, vi ricordiamo che per il primo luglio è previsto l’evento in streaming Dying 2 Know.