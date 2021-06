F1 2021: sguardo ravvicinato alle star di Braking Point

Oggi Codemasters ed EA SPORTS offrono uno sguardo ravvicinato sui protagonisti di Braking Point, la nuova esperienza che sarà disponibile in F1 2021. Con un cast composto da nuovi e vecchi personaggi, questa modalità consente ai giocatori di scegliere tra una delle cinque squadre per vivere l’ebbrezza di un momento di celebrità nel mondo frenetico della Formula 1.

• Aiden Jackson

Aiden è una potenziale star in divenire: un giovane e promettente pilota alla sua prima stagione in F1, che idolatra Casper Akkerman, il suo compagno di squadra. Jackson è visto come un caso di successo, essendosi fatto strada dalla F2. Facile da apprezzare, Aiden si può presentare bene di fronte alle telecamere. Sta tuttavia lottando dietro le quinte per passare alla grande lega. Coltivando l’aspettativa di essere corteggiato da una delle squadre più grandi, ha iniziato a correre e sta già facendo scalpore.

• Casper ‘Cas’ Akkerman

Noto per il suo approccio freddo e senza fronzoli, Casper è un pilota fermo e determinato a sollevare la sua squadra dalla battaglia di centrocampo. Il suo temperamento calmo e la sua tenace determinazione lo hanno aiutato nel corso della sua prestigiosa carriera: pur sentendo tuttavia la pressione di un gruppo di giovani talenti che è pronto a sfondare, cerca di rimanere al top nonostante la sua carriera stia tramontando.

• Devon Butler

L’antagonista di Braking Point. Devon è molto più di un parvenu arrogante e maleducato che cerca di farsi un nome. Benché sia molto rispettato in pista, il suo discutibile comportamento al di fuori di essa lascia molto a desiderare. Sempre pronto con un commento scherzoso o un consiglio pungente, Butler usa i suoi incontri per entrare nella pelle di qualsiasi pilota che ritiene una minaccia. Che tu lo ami o lo odi, Devon Butler intende diventare una leggenda vivente nel mondo della Formula .

• Brian Doyle

Brian è l’intermediario diretto con il team principal, e spetta a lui far sì che non si creino intoppi. Doyle trascorre molto tempo come mediatore, trasmettendo messaggi, strategie di gara o mettendo a tacere eventuali lamentele all’interno della squadra. Si è affermato nello sport e gestisce una macchina ben oliata. Doyle, un personaggio straordinario che vive e respira la Formula 1, è su di morale quando le cose vanno bene, ma si abbatte quando non procedono secondo i piani.

• Zoe Akkerman

Moglie di Casper e “fondamenta” del suo mondo, Zoe è sulla scena da diversi anni ed è a conoscenza dei sacrifici che suo marito ha dovuto affrontare per rimanere competitivo. Zoe è sempre disponibile a un ascolto empatico e una parola gentile, non importa dove si trovi suo marito nel mondo. Madre di una giovane figlia, Lily, Zoe è l’unica persona che conosce i demoni che Casper affronta gareggiando contro la nuova generazione di piloti che stanno irrompendo sulla scena.

Braking Point offre una nuova modalità narrativa insieme a una serie di innovazioni di gioco. La funzione Carriera per due giocatori consente ai giocatori di unire le forze o gareggiare in modo competitivo con squadre rivali in sessioni sincrone. L’inizio della stagione reale consente ai giocatori di entrare in qualsiasi momento del calendario già trascorso con classifiche aggiornate. F1 2021 ha anche una serie di opzioni di ritorno, tra cui My Team, schermo diviso per due giocatori, e varie impostazioni di assistenza che consentono ai giocatori di tutte le abilità di unirsi e competere.

In uscita il 16 luglio, F1 2021 debutta su Xbox Series X|S e PlayStation 5, insieme a Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam. L’edizione digitale Deluxe sarà disponibile già dal 13 luglio con contenuti aggiuntivi, inclusi sette iconici piloti da utilizzare nella modalità My Team.