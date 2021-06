Games With Gold: annunciati i giochi di luglio

Microsoft ha annunciato i Games With Gold che saranno disponibili a luglio nel servizio Xbox Live Gold su Xbox One e Xbox Series X/S.

I giocatori potranno esplorare un mondo strano misterioso in Planet Alpha, creare i propri livelli e distruggere tutti gli altri in Rock of Ages 3: Make & Break. Per la lista classica tramite la compatibilità con le versioni precedenti, si potrà giocare nei panni dello scoiattolo volgare preferito da tutti, in Conker: Live & Reloaded e rivivere l’età d’oro dei giochi arcade in Midway Arcade Origins.

I membri di Xbox Live Gold avranno accesso a questi giochi per un periodo di tempo limitato come parte di Games with Gold, così come i membri di Xbox Game Pass Ultimate, che riceveranno tutti i vantaggi di Gold più l’accesso a oltre 100 giochi con il Game Pass.

Questi i titoli e il periodo di disponibilità:

Planet Alpha : disponibile dal primo luglio al 31

: disponibile dal primo luglio al 31 Rock of Ages 3: Make & Break : disponibile dal 16 luglio al 15 agosto

: disponibile dal 16 luglio al 15 agosto Conker: Live & Reloaded : disponibile dal primo luglio al 15 luglio

: disponibile dal primo luglio al 15 luglio Midway Arcade Origins: disponibile dal 16 al 31 luglio

Qui sotto potete vedere il video pubblicato sui canali social Xbox che mostra i giochi che saranno presenti tra i Games With Gold di luglio. Questa invece la lista dei giochi di giugno.