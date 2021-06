Uscito in Giappone a gennaio, su PlayStation 4 e Switch, Disgaea 6 Defiance of Destiny è disponibile anche da noi, oggi, sulla console ibrida di Nintendo. Per questo NIS America, che pubblica il gioco fuori dal Giappone, ha fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato vi rimandiamo, qualora ne abbiate voglia, alla nostra recensione, se volete sapere cosa ne pensiamo di questo nuovo titolo targato Nippon Ichi Software.