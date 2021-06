Battlefield 2042: EA annuncia i partner ufficiali

Electronic Arts e DICE hanno rivelato la lista dei partner ufficiali per l’attesissimo prossimo capitolo del rinomato franchise di Battlefield, Battlefield 2042, una lista di tutto rispetto, che include nomi di primo piano del panorama videoludico, quali Microsoft, NVIDIA, Logitech, Polaris e Western Digital.

All’inizio di questo mese, EA e DICE hanno rivelato il titolo attraverso il trailer ufficiale di Battlefield 2042, e pochi giorni dopo, il 13 giugno, hanno offerto ai giocatori una prima occhiata al gameplay con il gameplay trailer ufficiale mostrato all’Xbox & Bethesda Game Showcase. In occasione del reveal, DICE aveva mostrato la prima di tre distinte esperienze multiplayer, All-Out Warfare. Questa esperienza include la nuova generazione di due delle modalità preferite dai fan, Conquista e Sfondamento, che ora includono fino a 128 giocatori su console e PC di nuova generazione, nonché le mappe più grandi di sempre per il franchise, ricche di condizioni meteorologiche dinamiche, rischi ambientali in grado di mutare il gioco e spettacolari eventi mondiali.

A sostegno di Battlefield 2042, Electronic Arts ha stretto una partnership con una serie di marchi leader a livello mondiale per garantire che la prossima uscita del franchise di Battlefield sia la migliore di sempre. Tra questi è impossibile non citare:

Console Partner ufficiale: Xbox . EA e Xbox hanno stretto una partnership per rendere Xbox Series X e S le console ufficiali di Battlefield 2042.

. EA e Xbox hanno stretto una partnership per rendere Xbox Series X e S le console ufficiali di Battlefield 2042. Partner ufficiale per la piattaforma grafica (PC): Nvidia . La partnership di EA e DICE con NVIDIA garantisce la migliore esperienza per PC basata sulle tecnologie di gioco GeForce RTX di nuova generazione, l’aumento delle prestazioni basate sull’intelligenza artificiale di NVIDIA DLSS e la modalità a bassa latenza di NVIDIA Reflex.

. La partnership di EA e DICE con NVIDIA garantisce la migliore esperienza per PC basata sulle tecnologie di gioco GeForce RTX di nuova generazione, l’aumento delle prestazioni basate sull’intelligenza artificiale di NVIDIA DLSS e la modalità a bassa latenza di NVIDIA Reflex. Partner ufficiale per le periferiche (PC): Logitech . EA e Logitech lavoreranno insieme al fine di garantire ai giocatori l’integrazione di Logitech per i loro dispositivi, tra cui la tecnologia LIGHTSYNC di Logitech per le periferiche e le preimpostazioni audio di gioco con EQ ottimizzato per le cuffie Logitech.

. EA e Logitech lavoreranno insieme al fine di garantire ai giocatori l’integrazione di Logitech per i loro dispositivi, tra cui la tecnologia LIGHTSYNC di Logitech per le periferiche e le preimpostazioni audio di gioco con EQ ottimizzato per le cuffie Logitech. Partner ufficiale per i veicoli fuoristrada in-game: Polaris . EA e Polaris hanno stretto una partnership per offrire ai giocatori l’opportunità di utilizzare autentici veicoli Polaris in Battlefield 2042, a partire dal Polaris Sportsman ATV.

. EA e Polaris hanno stretto una partnership per offrire ai giocatori l’opportunità di utilizzare autentici veicoli Polaris in Battlefield 2042, a partire dal Polaris Sportsman ATV. Partner ufficiale per l’archiviazione dei dati di gioco: WD_Black. EA e il marchio WD_BLACK di Western Digital si impegnano a garantire ai giocatori di Battlefield 2042 la migliore esperienza di gioco possibile per il suo ampio e nuovo mondo di mappe coinvolgenti e realistiche e per un gioco dinamico.

DICE svelerà la prossima grande esperienza in arrivo su Battlefield 2042 in occasione dell’EA Play Live il 22 luglio. Sarà un tipo di gioco completamente nuovo, creato come una lettera d’amore per i fan di Battlefield, che farà sentire a casa i giocatori di lunga data.

La terza esperienza di Battlefield 2042, Hazard Zone, è un nuovissimo tipo di gioco a squadre ad alto rischio: una versione moderna dell’esperienza multiplayer che sarà rivelata in modo più dettagliato a ridosso del lancio.