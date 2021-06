The Sims 4: al via il festival musicale Sims Sessions

L’evento dell’estate è arrivato! A partire da oggi, i Simmers di tutto il mondo possono scatenarsi con gli artisti del momento Bebe Rexha, Joy Oladokun e il cantante dei Glass Animals, Dave Bayley in Sims Sessions, il primo festival musicale in-game di The Sims 4, e nella storia del franchise di simulazione di casa EA.

A partire da oggi alle 19:00 fino alle 7:00 dell’8 luglio, i giocatori di The Sims 4 possono immergersi in un’esperienza coinvolgente: un festival musicale con le esibizioni simlish di Bebe Rexha, pop star nominata due volte ai Grammy, Dave Bayley, cantante dei Glass Animals, e la cantautrice e produttrice Joy Oladokun. I giocatori avranno anche la possibilità di esplorare l’evento, creare i migliori abiti da festival per i loro Sims, accamparsi e acquistare prodotti digitali esclusivi con Bebe Rexha, Glass Animals e Joy Oladokun.

Per partecipare al divertimento, i giocatori dovranno aver installato il gioco base di The Sims 4 e seguire le istruzioni di gioco per vivere i festeggiamenti. Una volta iniziato il concerto, i musicisti e i loro Sims potranno suonare al ritmo del singolo Heat Waves dei Glass Animals e della potente ballad Breathe Again di Joy Oladokun; poi sarà il turno di Bebe Rexha con il suo pianoforte per una versione simlish di Sabotage, tratto dal suo secondo album in studio Better Mistakes.

I giocatori possono anche unirsi a The Sims, Bebe Rexha e alcuni dei volti musicali più talentuosi di TikTok per una sfida karaoke virtuale #SimlishSessions sul popolare social network. I simmer possono salire sul palco virtuale per sfoggiare la loro abilità nel Simlish, duettando fianco a fianco di Bebe Rexha e presentando le proprie interpretazioni del suo singolo Sabotage per avere la possibilità di essere ri-pubblicati dalla pop star.