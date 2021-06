One Piece: ecco la nuova forma di Chopper

Il manga di One Piece si trova nel bel mezzo dell’arco narrativo di Wano, durante la più violenta, enorme e brutale delle battaglie. Mentre tutti i pirati fanno del loro meglio per affrontare le forze dell’imperatore Kaido anche Tony Tony Chopper, il medico della ciurma di Monkey D. Luffy è sceso in campo con tutto il suo potere. Attenzione però, questo articolo contiene spoiler!

Dopo essere riuscito a curare il virus diffuso da Queen nel piazzale del palazzo di Onigashima, Chopper ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, usando una nuova Rumble Ball, sviluppata dal medico di bordo con l’aiuto di Ceasar Clown, e trasformandosi in Monster Point per cercare di tenere testa al secondo tra i Disaster della flotta di Kaido. Uno sforzo disumano, che ha avuto delle conseguenze, svelate nel capitolo 1017 del manga, uscito sull’ultimo numero di Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Proprio quando Sanji è sceso in campo per prendere il posto di Chopper contro Queen, gli effetti collaterali della Rumble Ball sono venuti alla luce, dando alla nostra renna preferita una nuova esilarante forma. Chopper è infatti regredito al livello di un cucciolo di renna, in grado di parlare soltanto come un anziano. Un nuovo stato che viene definito “Bambino Bislacco“.

Stando a quanto sostiene Chopper stesso questa forma è la conseguenza dell’aver raggiunto il limite del Monster Point. Comunque lo sforzo di Chopper ha permesso ai pirati di Cappello di Paglia e ai loro alleati di tenere a freno il potere dei comandanti di Kaido. Ora non ci resta che scoprire quanto a lungo durerà questa trasformazione. Di certo c’è soltanto che le vendite di merchandise del manga di Eiichiro Oda saliranno vertiginosamente.

One Piece si trova adesso nel corso di uno dei suoi ultimi archi narrativi: stando infatti a quanto affermano sia Oda che i suoi editor, mancherebbero circa 5 anni al termine del manga.