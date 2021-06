Jujutsu Kaisen 0: presto arriveranno notizie sul film

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata un grande successo, che ha lanciato la serie di Gege Akutami nell’Olimpo delle opere animate più seguite e famose al mondo, con tanto di produzione confermata, da parte dello studio d’animazione MAPPA, del primo film della saga, che coprirà la trama della one-shot Jujutsu Kaisen 0, una sorta di prequel dell’opera, pubblicata da Akutami prima di iniziare la serializzazione del manga.

Con la popolarità del manga cresciuta in maniera esponenziale proprio grazie alla serie animata, la pellicola è subito diventata un appuntamento imperdibile per i fan della serie, sempre affamati di anticipazioni e nuove informazioni sul film. E grazie all’evento celebrativo per il decimo anniversario di studio MAPPA, adesso sappiamo che queste nuove informazioni arriveranno presto.

Stando a quanto affermato dal produttore Keisuke Seshimo infatti, anche se non è ancora possibile rivelare nulla, presto arriveranno delle novità sull’attesissimo film di Jujutsu Kaisen. Dopo aver rivelato la sua data d’uscita nelle sale giapponesi (il 24 dicembre 2021) e una prima key visual dunque, la pellicola sembra essere pronta a mostrare qualcosa di più concreto ai fan.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Seshimo:

“Non possiamo dirvi ancora nulla riguardo al film di Jujutsu Kaisen, ma presto, in un futuro molto prossimo, ci sarà un annuncio quindi teneteci d’occhio”

Insomma, un reveal potrebbe essere vicino, e sarebbe solo l’ennesima hit dello studio, che ha recentemente mostrato il primo trailer dell’anime di Chainsaw Man e che si sta occupando anche della seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti.

Un grosso numero di progetti, che ha spinto MAPPA a ingaggiare nuovi animatori, per evitare di sovraccaricare di lavoro e di stressare eccessivamente i propri dipendenti. Il manga di Jujutsu Kaisen è attualmente in pausa a tempo indeterminato a causa delle condizioni di salute di Gege Akutami, tutt’altro che perfette. L’opera dovrebbe tornare alla sua normale serializzazione dopo la prima settimana di luglio, ma non ci sono state conferme né smentite.