My Hero Academia World Heroes Mission: aggiornamenti sul film

Se la quinta stagione dell’anime sta battendo ogni record e il manga di Kohei Horikoshi ha iniziato a correre verso il suo arco narrativo finale, Deku e i suoi amici hanno tanto altro in serbo per noi nel 2021, come per esempio il terzo film ispirato alla saga, My Hero Academia World Heroes Mission. E finalmente un importante aggiornamento sullo stato dei lavori sul film è stato condiviso con i fan.

Al solito, la gola prodonda è quella di Masafumi Mima, sound director della serie che spesso ha utilizzato i suoi profili social per dare informazioni ai fan sullo stato di produzione della serie o dei film. Anche in questo caso Mima non si è smentito, svelando ai fan che il lavoro sul sonoro di My Hero Academia World Heroes Mission è ormai completo al 75%:

“Ora, il 75% del sonoro di My Hero Academia World Heroes Mission è completo. Daiki Yamashita (Izuku) e Ryo Yoshizawa (Rody) hanno terminanto entrambi le loro sedute di registrazione, ed è arrivata anche la musica di Yuki Hayashi! E dunque, come partiremo? Sta tutto nella testa del regista Nagasakiii!”



Sembra più che naturale che Mima sia emozionato di aver quasi terminato il suo lavoro sulla pellicola, prevista all’uscita nell’agosto di quest’anno, ma prima che Izuku e i suoi compagni della 1-A tornino sul grande schermo cinematografico, ci sono almeno due archi narrativi della quinta stagione da portare a termine, con lo stesso livello di qualità del primo. Ma del resto il motto, in casa Bones, è lo stesso della Yuei: Plus Ultra!

Il terzo film di My Hero Academia ci vedrà seguire le gesta di Deku e dei suoi compagni, soprattutto Bakugo e Todoroki, che affiancheranno i pro-heroes in una missione in giro per il mondo, contro il gruppo terroristico Humanize. Riusciranno i nostri aspiranti eroi preferiti a salvare di nuovo la situazione?