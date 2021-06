Far Cry 7 potrebbe prendere una strada completamente diversa secondo un rumor

Ancora non è uscito Far Cry 6, che Jason Schreier di Bloomberg, noto reporter dell’industria videoludica, ha già detto “qualcosa” riguardo la prossima iterazione dell’FPS a mondo aperto targato Ubisot, Far Cry 7 durante un podcast.

Per quanto possa sembrare assurdo, quello che intendiamo dirvi è che secondo le fonti di Schreier sulla questione, il franchise di Far Cry starebbe andando in ”una direzione radicalmente diversa” dopo l’uscita di Far Cry 6.

Oltre questo però, Schreier non ha detto altro, cosa molto comprensibile. Interessante è però speculare sui commenti di Jason Schreier, tuttavia, poiché Far Cry 6 sta già facendo un sacco di cose in modo diverso dai suoi predecessori, tra cui filmati in terza persona e una nuova struttura narrativa.

Non aspettandoci di saperne di più su Far Cry 7 nell’immediato, vi ricordiamo che l’ultimo capitolo ufficiale sarà disponibile il 7 ottobre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.