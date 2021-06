Konami annuncia una collaborazione con Bloober Team

Nelle ultime ore è uscito un accordo che non potrà far altro che destare gli animi dei fan del genere horror. Infatti, due software house, molto vicine a loro per alcuni generi di videogiochi da essi sviluppati, hanno annunciato una nuova business alliance. Parliamo di Konami e Bloober Team.

Il primo, grande colosso, conosciuto nell’horror per quella perla rara di Silent Hill (che si pensa stia per tornare con il fittizio nome di Abandoned). Il secondo, seppur piccolo, è lo studio dietro il più recente The Medium e dei precedenti Layers of Fear, ma anche altri titoli.

Le due società hanno firmato un accordo di cooperazione strategica. L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di contenuti selezionati e lo scambio di competenze. Qui sotto le parole dei CEO, rispettivamente, di Bloober Team e di Konami.

È un giorno storico per me e il culmine di anni di lavoro. Il fatto che una compagnia così rinomata come KONAMI abbia deciso di cooperare strategicamente con Bloober Team significa che anche noi ci siamo uniti ai leader mondiali dell’industria gaming diventando un partner alla pari dei leader di questo settore. Abbiamo fornito contenuti di intrattenimento unici e modi per goderne attraverso l’uso delle più recenti tecnologie. Non vediamo l’ora di combinare i nostri punti di forza con quelli di Bloober Team per creare contenuti di alta qualità.

Allora, cosa ne pensate di questa cooperazione? Secondo noi di GamesVillage ne vedremo delle belle tra queste due compagnie, con la speranza che le voci su Silent Hill possano trovare in futuro le dovute conferme. Ovviamente, rimarremo in attesa di novità a riguardo e, fino a quel momento, continuate a leggerci!