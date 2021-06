World of Warcraft Shadowlands Catene del Dominio: è ora disponibile

Da oggi è disponibile la nuova espansione di World of Warcraft Shadowlands: Catene del Dominio. Nel nuovo aggiornamento, i campioni mortali di Azeroth spiccano il volo verso il Carceriere all’interno della Fauce insieme ai loro alleati delle quattro Congreghe. Il traditore Sire Denathrius è stato sconfitto, ma il potere della Fauce continua a crescere. Torna nella Fauce con la forza ripristinata di Kyrian, Necrosignori, Silfi della Notte e Venthyr e combatti assieme a loro contro il Carceriere. Catene del Dominio offre ai giocatori tantissimi nuovi contenuti da scoprire, visitando il sito ufficiale, tra cui:

Nuova area: Korthia : Scopri le nuove missioni e i segreti che ti attendono nella nuova e misteriosa area che il Carceriere ha trascinato nella Fauce.

: Scopri le nuove missioni e i segreti che ti attendono nella nuova e misteriosa area che il Carceriere ha trascinato nella Fauce. Nuova incursione Sanctum del Dominio : Giungi sulla cima di Torgast in questa incursione da 10 boss che porterà a un epico scontro finale con la Dama Oscura in persona, Sylvanas Ventolesto.

: Giungi sulla cima di Torgast in questa incursione da 10 boss che porterà a un epico scontro finale con la Dama Oscura in persona, Sylvanas Ventolesto. Nuova mega-spedizione Tazavesh, il Bazar Celato : Scopri le merci esotiche, i mercanti e le strane creature di questo Bazar degli Alienatori, che culminerà in un rischioso assalto che coinvolgerà potenti manufatti di Azeroth.

: Scopri le merci esotiche, i mercanti e le strane creature di questo Bazar degli Alienatori, che culminerà in un rischioso assalto che coinvolgerà potenti manufatti di Azeroth. Volo nelle Terretetre : Spicca il volo nelle quattro zone delle Congreghe: il Bastione, Maldraxxus, Selvarden e Revendreth.

: Spicca il volo nelle quattro zone delle Congreghe: il Bastione, Maldraxxus, Selvarden e Revendreth. E molto altro: I giocatori potranno affrontare la Stagione 2 di Shadowlands delle spedizioni Mitiche+ (con un nuovo modificatore stagionale, Tormento) e del PvP. Ci saranno inoltre aggiornamenti a Torgast, Torre dei Dannati e nuove armature cosmetiche, mascotte, cavalcature e imprese.

In World of Warcraft Shadowlands, con un singolo atto di distruzione, Sylvanas Ventolesto ha aperto il passaggio verso l’aldilà. I più strenui difensori di Azeroth sono stati trascinati in un’oscurità letale. Un’antica forza della morte minaccia di spezzare le proprie catene e sconvolgere la realtà. Per festeggiare l’uscita di Catene del Dominio, è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio che trovi qui sotto. Il video è anche disponibile sul canale YouTube ufficiale. World of Warcraft Shadowlands: Catene del Dominio è disponibile da oggi per PC.