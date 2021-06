QLASH è il primo leader italiano negli eSports

QLASH, per chi non lo sapesse, è un’organizzazione internazionale nel settore degli eSports e leader in Italia di tale campo, con la gaming community tra le più importanti al mondo sui maggiori titoli, fondata nel 2017 da Luca Pagano.

Ci consideriamo un nuovo tipo di media company che si occupa di creare e supportare i giovani appassionati di gaming + eSports a livello globale e locale grazie ai nostri giocatori e con l’organizzazione di eventi. L’aspetto più importante della realtà Qlash non è solo la competizione ma soprattutto la condivisione di valori e aspirazioni per “vincere” nella vita!”

La QLASH House è il centro dell’organizzazione, con sede a Treviso, e si tratta di una delle gaming house più grandi di tutta Europa. Con i suoi 2.500 mq, è una struttura allestita con le migliori tecnologie: connessione ultra veloce, tecnologia broadcast e studio televisivo per trasmettere le dirette, lavagne digitali, schermi, led e proiettori per registrare le partite e riguardarle attentamente per osservare le mosse dei gamers.

La QLASH House offre ai campioni stage rooms, meeting rooms, palestre, zone relax e ospitalità perchè è fondamentale offrire le migliori soluzioni sia per le attività dedicate al lavoro sia per quelle destinate alla socializzazione e al tempo libero.

Le QLASH Houses fungono da media farms per la creazione di contenuti e consentono ai fans di entrare in contatto più facilmente con i players locali.