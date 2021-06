GreedFall su PS5 non arriverà tramite update gratuito

Proprio poco prima la pubblicazione di GreedFall Gold Edition sulle console next-gen con un nuovo DLC, The De Vespe Conspirancy, ecco che il team dietro lo sviluppo Spiders, annuncia che i possessori dell’originale su PS4 non riceveranno la possibilità di aggiornare gratuitamente.

È interessante notare che, Greed Fall è disponibile anche su Xbox Game Pass. Gli abbonati di Xbox Game Pass riceveranno l’aggiornamento gratuitamente, il che ha suscitato un po’ di polemiche all’interno della comunità. Mentre potrebbe essere preso come un ovvio vantaggio del programma Xbox Smart Delivery, che consente un processo di aggiornamento più rapido rispetto alla versione PS5 di Sony, la decisione dello sviluppatore riguardo l’update PS4-PS5, ha fatto imbestialire i fan.

Si ricordi però che Spiders, messo alla gogna mediatica e non, non è di certo il primo sviluppatore a fare quanto detto poco sopra. Square Enix, tra altri, è da mettere tra questi, cosa fatta con Final Fantasy 7 Remake e Intergrade.

GreedFall è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version

— GreedFall (@greedfall) June 29, 2021