Magic Legends chiuderà i battenti entro quest’anno ancor prima di uscire

Pubblicato in open beta soltanto nel mese di marzo, Magic Legends di Perfect World Entertainment e Cryptic Studios (presentatosi solo un mese fa con un nuovo video) non vedrà la luce dopo il suo periodo di prova che scade il 31 ottobre, purtroppo. Di conseguenza, le versioni previste per Steam, Xbox One e PlayStation 4 sono state cancellate definitivamente.

Qui sotto potete leggere il messagio pubblicato dagli sviluppatori, i quali spiegano il motivo della disavventura.