Super Smash Bros.Ultimate: Kazuya è finalmente disponibile

Kazuya di Tekken è disponibile come DLC in Super Smash Bros.Ultimate, dopo lo showcase di Sakurai. Se hai già acquistato il secondo Fighters Pass, si tratta semplicemente di aggiornare la tua copia del gioco. In alternativa, puoi acquistare il nuovo personaggio per € 5,99.

Kazuya è stato reso disponibile insieme alla versione 12.0.0. Le note complete sono ora disponibili. nsieme al suo stile distintivo, Kazuya scatena il potere del Devin Gene in vari attacchi Smash. Insieme al DLC, che aggiunge 39 brani della serie Tekken, ci sono nuovi Spirit da acquisire dal Negozio. Tra questi sono inclusi Heihachi, Nina Williams, King, Kuma e Panda, Yoshimitsu e molti altri di Tekken. Gli Spirit di Sophia e Arthur appariranno sia nella Spirit Board chee nel negozio. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com:

Kazuya is available now as a DLC fighter in Super #SmashBrosUltimate! Get ready for the next battle!

Receive him as part of the Fighters Pass Vol. 2 or purchase individually: https://t.co/HE5kGypgBc pic.twitter.com/88TND1v9Dj

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 30, 2021