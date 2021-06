Genshin Impact: l’aggiornamento del primo anniversario sarà il più grande di tutti, rumor

Sembrava ieri quando per la prima volta è stato lanciato Genshin Impact, il 28 settembre e ormai, è passato quasi un anno. Mentre inizialmente, la gente pensava che fosse solo un altro gioco di ruolo, nel corso del tempo è diventato uno dei titoli più popolari nell’industria dei giochi. Sebbene il gioco sia attualmente disponibile su PC, PlayStation e dispositivi mobili, gli sviluppatori stanno lavorando attivamente per portare il gioco anche su Switch.

Attualmente, i giocatori non vedono l’ora che arrivi l’aggiornamento 1.7 che aggiungerà la regione di Inazuma al gioco. Saranno aggiunti nuovi personaggi. L’anniversario di Genshin Impact sarà molto grande, i Travelers riceveranno molte Prismogemme gratuite, saranno disponibili molti eventi e altro ancora. Al momento, miHoYo non ha rivelato quali piani ha specificamente per il primo anniversario del suo gioco di ruolo di successo. Ci sono grandi progetti per l’anniversario, e sicuramente è molto più di un semplice aggiornamento del banner e di un festival.

Tuttavia, proprio come quasi ogni altro aspetto di Genshin Impact, un leak ha suggerito cosa possiamo aspettarci durante l’aggiornamento. Secondo Genshin Report, la celebrazione dell’anniversario di Genshin Impact non sarà piccola. miHoYo ha molti grandi progetti per questo. Di seguito riportiamo il comunicato:

Questa dovrebbe essere una buona notizia per i fan che stanno aspettando l’anniversario del gioco. miHoYo è noto per i suoi vari aggiornamenti ed eventi e sarà interessante vedere cosa ha da offrire ai fan nel primo anniversario del titolo. Genshin Impact è stato lanciato il 28 settembre 2020, quindi il primo anniversario avrà luogo il 28 settembre 2021. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

There are big plans for the anniversary. It’s way more than just a banner update and festival.

There will be a lot of free Primogems#原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #genshin #genshinimpact pic.twitter.com/VZy72pw1t9

— Genshin Report (@GenshinReport) June 27, 2021