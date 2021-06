Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: la Stazione di Milano tra i migliori skate park d’Europa

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è finalmente disponibile su Nintendo Switch dal 25 giugno scorso, rendendosi disponibile anche per coloro che non hanno avuto occasione di provarlo fino ad ora. Si tratta del primo capitolo del franchise che approda su questa console ed è caratterizzato dallo stesso gameplay che contraddistingueva i due capitoli originali.

Per celebrare l’arrivo di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, cioè la versione remaster dei titoli del 1999 e 2000 l’icona internazionale dello skateboard con una carriera ultratrentennale alle spalle, ovvero Tony Hawk, ha stilato la lista dei migliori skate park d’Europa, in modo tale da redigere un breve tour guidato per tutti gli appassionati di questo sport.

Il primo skate park ad essere stato citato è quello della Stazione di Milano Centrale, uno dei posti più popolari in Italia per utilizzare lo skate, ma vediamo cosa ha affermato Tony Hawk a riguardo:

Non ci sono mai stato ma ho visto un sacco di filmati incredibili di skater in quel luogo. Sembra sia stato costruito proprio per fare skate, le altre stazioni dovrebbero prendere nota.

Salendo un po’ più a nord, invece, troviamo lo Skatehalle Berlin, situato proprio nella capitale tedesca. Uno dei posti a cui il campione è più affezionato:

La Germania ha davvero un sacco di posti fantastici dove poter fare skate, ma Berlino è sempre stato un posto dove ho amato andare, soprattutto allo Skatehalle dove mi fermo ad ogni visita in città! Il park ha un po’ tutto quello che serve per fare skate, tuttavia la grande rampa vert adesso non c’è più. È un punto di riferimento per la comunità skate locale.

Passiamo, successivamente, alla Danimarca e il suo Faelledparken (Copenaghen). Si tratta del miglior skate park del mondo a detta di Rune Glifberg, verdetto con cui si trova d’accordo Hawk, il quale lo considera uno dei simboli dello skateboarding della nazione e Glifberg uno dei più importanti eroi locali danesi.

Tony Hawk si è anche espresso nei riguardi del Radlands Plaza (Regno Unito), il primo parco indoor in assoluto. Grazie a Geoff Rowley, altro campione e simbolo dello skateboard, il parco ha attratto migliaia di appassionati. Purtroppo ha dovuto chiudere nel 2004 ma è stato riaperto 8 anni dopo in versione outdoor:

Ho avuto la possibilità di visitare il vecchio Radlands forse solo una volta, ma so quanto sia importante come posto per Geoff (Rowley) e tanti skater inglesi. È fantastico che siano riusciti a riaprirlo, dando una possibilità alla nuova generazione di skater di poterlo utilizzare.

In merito, invece, all’altro iconico parco inglese, ovvero il Southbank, la leggenda sportiva ha affermato che:

É l’esempio perfetto di un park fai da te, che è riuscito a legittimarsi

grazie all’interesse generato, diventando un punto di riferimento per gli skater del Regno Unito e una destinazione turistica per tanti turisti da tutto il mondo. Quando sono andato a Londra, i miei figli erano più interessati ad andare a Southbank che nelle altre attrazioni turistiche più conosciute.

A Ginevra è importantissimo il Plainpalais, aperto nel 2012 e divenuto ben presto uno dei luoghi emblematici della pratica sportiva:

Amo Ginevra, ma non ho ancora avuto la possibilità di visitare il Plainpalais visto che ha aperto solo da qualche anno. Da quello che ho visto dai filmati, il park sembra davvero pazzesco. Anche alcuni ragazzi della mia squadra sono stati qui e gli è piaciuto molto.

Per ultimo, si è parlato della Chiesa dello Skate a Llanera (nelle Asturie, Spagna) che ha aprì i battenti come luogo di culto nel 1912 per poi essere riqualificato, in seguito ai danni riportati per la guerra civile, come skate park grazie ad un’attività di crowdfunding:

Questo posto è fantastico, un vero esempio di incontro tra il mondo dell’arte e il mondo dello skate. Non ci sono mai stato, ma non vedo l’ora di visitarlo non appena saremo in grado viaggiare di nuovo liberamente.

Questo è stato un breve itinerario basato sui maggiori parchi europei in cui utilizzare lo skateboard ed è stato stilato per celebrare l’uscita di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 su Nintendo Switch. Ricordiamo che il titolo è disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One di Microsoft, inclusa l’Xbox One X, e su PC tramite Epic Games.