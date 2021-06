Super Smash Bros.Ultimate: spirit speciale in arrivo da Monster Hunter Stories 2

L’arrivo di Kazuya, in Super Smash Bros.Ultimate, include l’aggiunta di nuovi Spirit a tema Tekken. Per maggiori informazioni, potete visitare la pagina delle note. Se giochi a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e hai un file di salvataggio, potrai sbloccare uno Spirit speciale. Il nuovo Spirit di Wings of Ruin, altro non è che il Raze wing Rathalos insieme all’eroe del gioco.

Ricordiamo che i progressi di salvataggio della demo di Monster Hunter Stories 2 verranno trasferiti alla versione completa del gioco. Se non hai intenzione di acquistare il nuovo gioco Monster Hunter Stories, non devi preoccuparti. Nintendo normalmente rende disponibili Spirit come questo in un secondo momento. Abbiamo visto qualcosa di simile per l’ ultima volta a marzo con Persona 5 Strikers o Ghosts ‘n Goblins Resurrection. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: