Mass Effect: il creatore dà vita a Humanoid Studios

Casey Hudson, il creatore della saga sci-fi di Mass Effect e manager di BioWare ha aperto un nuovo studio di sviluppo indipendente che ha deciso di chiamare Humanoid Studios. Hudson ha originariamente iniziato la sua carriera presso BioWare verso i primi anni 2000, anni in cui si dedicò alla creazione della prima trilogia di Mass Effect (la cui Legendary Edition è stata recensita qui), dirigendone poi anche i lavori.

Nel sito web dedicato alla neonata software house si afferma che “verranno combinate l’eccellenza nelle arti con le scienze tecnologiche avanzate per offrire il futuro del divertimento interattivo“. L’annuncio dell’istituzione di Humanoid Studios è arrivato tramite un post dall’account Twitter del creatore di Mass Effect:

Today we are announcing a new independent videogame company built to unleash the creative freedom of developers – bringing innovation and artistry to players through an all-new IP.

— Casey Hudson (@CaseyDHudson) June 29, 2021