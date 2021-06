SteamWorld: nuovo appuntamento su Twitch con gli sviluppatori

Nintendo ha organizzato, in collaborazione con IIDEA (l’associazione che rappresenta il medium videoludico in Italia), un incontro speciale di cui saranno i protagonisti gli sviluppatori di SteamWorld, una serie di videogiochi tattici a tema steampunk. La serie è molto popolare e vede come personaggi principali dei robot alimentati a vapore in un mondo post-apocalittico.

A tenere la conferenza First Playable, infatti, saranno proprio Ulf Hartelius e Robert Olsén, due membri del team di sviluppo Image & Form. L’evento verterà sugli sviluppatori di videogiochi indipendenti che stanno lavorando a dei software che possano essere giocati su Nintendo Switch. I due professionisti saranno a completa disposizione nel rispondere alle domande del pubblico e racconteranno la loro esperienza nel settore.

Hartelius si è occupato del coding e del design di SteamWorld Dig e sta attualmente lavorando al titolo The Gunk (titolo adventure che dovrebbe uscire entro la fine di settembre 2021), rivestendo il ruolo di Game Director. Anche Olsén lavora nell’azienda sin dai tempi dei primi SteamWorld: partì dalla posizione di Junior Game Designer fino ad arrivare, dopo i suoi numerosi successi, a ricoprire la carica di membro senior di Image & Form.

Si approfondiranno, inoltre, anche temi riguardanti il parco titoli di Nintendo. Si rileva che, a quattro anni dal lancio di Nintendo Switch, l’ammontare delle opere giocabili sulla console si aggiri intorno ai 2000. Cifra sicuramente riconducibile al vasto numero di software house indipendenti che stanno impiegando sempre più sforzi per sviluppare prodotti di qualità.

Nintendo, a questo proposito, ha insistito nell’organizzazione della conferenza per fare in modo che gli sviluppatori potessero avessero avere il giusto palco scenico per godere di visibilità da parte dei media e del pubblico, sempre più affamato di opere di fattura indie. La conferenza First Playable si terrà sul canale Twitch segnalato a questo link ed è previsto per giovedì 1 luglio 2021 alle ore 16.00. La discussione sarà moderata da Elisa di Lorenzo, cofondatrice dello studio Untold Games.