Phantasy Star Online 2 New Genesis: rivela un nuovo aggiornamento e la classe Braver

Sega ha ospitato un live stream, rivelando l’imminente aggiornamento per Phantasy Star Online 2 New Genesis che verrà lanciato oggi al termine dell’attuale manutenzione. L’aggiornamento includerà nuove ricompense AC Scratch e la celebrazione per il 9° anniversario di PSO2, che porterà decorazioni per la città, eventi, nemici da combattere e premi.

Oltre al revival di AC Scratch con molti oggetti popolari del passato di PSO2, sarà disponibile una seconda parte dell’evento dell’anniversario che verrà lanciato con un aggiornamento a metà luglio. Inoltre, ad agosto riceveremo un altro aggiornamento che includerà la classe Braver. Di seguito una panoramica del gioco:

Phantasy Star Online 2 è ben noto per la sua impareggiabile personalizzazione del personaggio e la battaglia di azione che ha affascinato il mondo, ha annunciato la sua ultima novità: un nuovo Universo chiamato Phantasy Star Online 2: New Genesis.



Uno degli obiettivi del gioco è creare il Phantasy Star Online 2 definitivo in cui gli elementi testati nel tempo siano mantenuti intatti, mentre il design del gioco, il gameplay e il motore grafico saranno completamente ridisegnati e rinati in tutto aspetti. Le parole chiave che riescono a definire questo titolo in modo appropriato sono:

Mondo espansivo inesplorato

Minacce sconosciute

La vera avventura inizia, ORA!

Tra le novità sono inclusi nuovi nemici come Bujin e Daityl Sword of the Dolls; Chiacurio e Waulon degli Alters; e Crag Bear, Ard Banser e Ard Banshee dei Formers. Le nuove sezioni di esplorazione includono una battaglia 32vs32, nemici spaventosi e un enorme nemico chiamato Gigantix. Varie categorie di armi includeranno la Partisan e la Wired Lance for Hunters. I combattenti ottengono Twin Daggers e Sabers mentre i ranger ricevono Launchers, mentre le truppe ricevono Talis.

Phantasy Star Online 2: New Genesis è disponibile dal 9 giugno per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC tramite Steam insieme a Nintendo Switch e PlayStation 4 in tutto il mondo .