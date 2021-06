A Plague Tale Innocence supporterà il Dual Sense su PS5

Recentemente, A Plague Tale: Innocence ha fatto molto rumore. Un po’ per l’annuncio del suo sequel durante lo Showcase di Xbox + Bethesda dell’E3 2021, un po’ per l’arrivo della sua versione su PlayStation 5. A proposito di quest’ultimo punto, Asobo (la software house del titolo) ha parlato di alcune caratteristiche che avrà la versione PlayStation 5 del primo capitolo.

In particolare, Asobo e il publisher Focus Home Interactive hanno annunciato che A Plague Tale: Innocence avrà una risoluzione a 4K e una performance che farà girare l’opera a 60fps. Le avventure action dei fratelli Amicia e Hugo, inoltre, arriveranno sulle console di nuova generazione adattandosi perfettamente allo “spirito” del Dual Sense.

La responsabile PR di Focus Home Interactive Julie Carneiro, a proposito di ciò, ha sottolineato che il titolo si integrerà adeguatamente con il controller di PlayStation 5, arrivando a supportare anche il feedback aptico e i grilletti adattivi. Insieme a queste novità, l’opera sarà dotata di caricamenti molto più rapidi, miglioramenti del comparto audio e video e la caratteristica del cross-progression.

Il titolo, in linea generale, è un titolo action adventure che vede come protagonista Amicia che si ritrova a dover curare il fratello Hugo, vittima di una particolare e misteriosa malattia. La storia è ambientata nella Francia medievale trecentesca, durante il periodo della grande crisi provocata dalla Peste Nera. I due si ritroveranno a viaggiare in lungo e in largo per poter mettere fine alle sofferenze di Hugo e trovare un rimedio alla malattia, ma verranno ostacolati più di una volta.

A Plague Tale: Innocence ritornerà nella sua versione next-gen il 6 luglio 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch (via Cloud). Il suo sequel, A Plague Tale: Requiem, invece, arriverà in una data non meglio specificata del 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X/S (sul Game Pass dal day-one), PC e Nintendo Switch.