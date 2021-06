Doom Eternal: ecco cosa cambia nella versione next-gen

Doom Eternal (qui per leggere la recensione dell’ultimo DLC), iconico sparatutto in prima persona, è uscito il 20 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ed è stato sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda Softworks. Il titolo ci metterà nei panni dell’uccisore di demoni che dovrà fare i conti con l’esercito dell’Inferno. Il nostro compito sarà quello di contrastare ogni minaccia in ogni dimensione, in modo da poter porre fine alla distruzione dell’umanità.

La serie di Doom è una delle saghe più popolari dell’intero parco titoli della storia dei videogiochi (a partire dal 1993) e, chiaramente, non poteva mancare una versione next-generation per questo ennesimo capitolo dell’FPS. A tal proposito, nella giornata di ieri il canale YouTube di Bethesda Softworks ha condiviso un trailer nel quale illustra gli aggiornamenti apportati a questa nuova versione tramite l’Update 6.

Tra di essi si annoverano l’introduzione del ray-tracing (anche nelle versioni PC), una modalità bilanciata (con una risoluzione a 4K e 60 fotogrammi al secondo) e una modalità perfomance (con un upgrade a 120fps). Altra chicca è l’inserimento di una nuova skin riflettente gratuita, pensata per l’arma Ballista chiamata “Raytracer“, progettata proprio per illustrare al meglio il supporto ray-tracing.

Il nuovo aggiornamento dispone anche di un nuovo “Livello Master” ambientato a Taras Nabad. Questo livello offrirà un livello di sfida al giocatore estremamente elevato, a differenza di ogni altro stage presente nella campagna principale. Chi lo completerà a differenti difficoltà e modalità verrà ricompensato con nuove skin.

Nella versione per PC, Doom Eternal riuscirà a supportare il DLSS per gli utenti delle schede Nvidia. Il DLSS utilizzano l’intelligenza artificiale per incrementare notevolmente la risoluzione dei titoli videoludici su PC, consentendo ai giocatori di ottenere opzioni grafiche avanzate e frame rate migliori.

L’Update 6 di Doom Eternal è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.